Педофила задержали в коттеджном поселке в Челябинске

Мужчина задержан за совращение 10-летнего мальчика. Это произошло в коттеджном поселке в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее мужчина уже не раз был судим за подобные преступления. Он только вышел на свободу и сразу же совершил новое правонарушение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пока никак это не прокомментировали.