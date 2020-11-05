СК сообщил подробности задержания педофила в Подмосковье

В Московской области задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух девочек семи и девяти лет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 4 ноября, в одном из поселков городского округа Истра. Мужчина подошел к двум девочкам на детской площадке. Под надуманным предлогом заманил их к себе в машину и увез. Затем в салоне машины педофил «совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности».

Подозреваемого задержали на месте преступления сотрудники патрульно-постовой службы. Сейчас с ним работают следователи.

По данным РЕН ТВ, педофил заманил девочек шоколадками. Другие дети, игравшие на площадке, сообщили об этом взрослым. Преступника обнаружил участковый Александр Гусев. Он задержал злоумышленника в районе гаражей.

Участковый с именем Александр Гусев служит в отделении полиции поселка Снегири Истринского городского округа. В прошлом году он находится в звании майора полиции.