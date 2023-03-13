Криминал 13 марта 2023, 19:06 Педофила с Камчатки осудили за изнасилование восьмилетней племянницы

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Жителя Камчатки приговорили к сроку за изнасилование восьмилетней племянницы. Злоумышленник получил 19 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление СК.

Как установили следователи, в 2018 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения завел восьмилетнюю девочку в ванную комнату. Там он начал приставать к ребенку, после чего изнасиловал.

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Злоумышленника признали виновным по двум статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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