Педофила-рецидивиста будут судить в ХМАО

Мужчину будут судить за совращение 11-летней девочки в ХМАО. Он уже был судим за подобное преступление. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Выяснилось, что он был пьян и начала приставать посреди улица к 11-летней девочке. После этого он начал преследовать еще одну 11-летнюю девочку. Он зашел за ней в подъезд и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Изучение личности обвиняемого показало, что до 14 сентября 2020 года он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности», — рассказали в СК.

Мужчина свою вину не признает. Дело направлено в суд.