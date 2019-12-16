Педофила разыскивают в Псковской области

В преступлении подозревают 46-летнего мужчину. Оно случилось 13 декабря в Великолукском районе Псковской области.

«По данным следствия, предполагаемый злоумышленник повалил потерпевшую на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, написал портал «Утро.ру». С пострадавшей девочкой работает психолог.