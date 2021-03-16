Педофила поймали в Иркутске

В Иркутске задержали 37-летнего мужчину, который совершил над девятилетней девочкой насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, в минувшую субботу мужчина затащил второклассницу к себе домой. Ее спас звонок матери, которая, проходя мимо двери соседа, услышала мелодию мобильника своей дочери. Ей удалось достучаться. Мужчина открыл дверь и не стал препятствовать тому, чтобы женщина забрала ребенка. Она вызвала правоохранителей, которые задержали педофила. Возбуждено уголовное дело.

«Ранее он был судим 11 раз за кражи, грабежи, угон и угрозу убийством. Из тюрьмы он вышел в мае 2019 года», — уточнил источник издания.