Мужчину, который приставал к шестилетней девочке, задержали в Сургуте | 360°

Криминал 18 октября 2022, 15:44 Мужчину, который приставал к шестилетней девочке, задержали в Сургуте

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Сотрудники полиции Сургута задержали 55-летнего злоумышленника, который домогался шестилетней девочки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по ХМАО.

Ситуация произошла 15 октября 2022 года. Злоумышленник проживал с семьей пострадавшей на соседних этажах. Мама девочки отлучилась к соседке и не закрыла входную дверь. В этот момент мужчина проник в квартиру и совершил в отношении девочки действия сексуального характера, о которых в дальнейшем узнала ее мать.

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На данный момент подозреваемого заключили под стражу.

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