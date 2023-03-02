Криминал 02 марта 2023, 17:00 Педофила, который надругался над девочкой в Анапе и попытался сбежать из города, осудят

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В Анапский районный суд направили дело в отношении педофила, который надругался над 11-летней девочкой и попытался покинуть город. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Следственного комитета Краснодарского края.

Злоумышленник в августе 2022 года отдыхал в Анапе. Во дворе многоэтажки на Анапском шоссе он заметил маленькую девочку, которая гуляла без присмотра взрослых.

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Злоумышленник заманил ребенка в цокольное помещение многоквартирного дома и надругался. После этого мужчина попытался покинуть город, однако девочка рассказала обо всем родителям, и полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

На данный момент расследование подошло к концу. Дело передали в суд.