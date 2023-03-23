Криминал 23 марта 2023, 21:15 Педофила, который изнасиловал мальчика на кладбище в Орле в 2010 году, осудили

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Педофила, который изнасиловал девятилетнего мальчика в апреле 2010 года в Краснодарском крае, удалось задержать спустя 12 лет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Орловской области.

Преступление произошло в Орле. Ребенок возвращался домой из школы. В какой-то момент он решил сократить путь через Крестительское кладбище в Орле. Там на него напал педофил, который после совершения преступления скрылся.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Задержать мужчину удалось лишь спустя 12 лет. Его приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

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