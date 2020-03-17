Педофила из Севастополя посадят на 13 лет
Житель Севастополя, осужденный за развращение несовершеннолетних, подал аппеляцию в суд. Его приговор — 13 лет в колонии строгого режима — оставили без изменений. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь».
Пресс-служба городской прокуратуры сообщила, что доказана вина мужчины, который «совершал в отношении несовершеннолетних 2007 и 2008 года рождения развратные, а также иные действия сексуального характера» и «предлагал потерпевшим алкогольные напитки».
Его приговор оставили без изменений, и злоумышленник отправится на 13 лет в колонию строгого режима.