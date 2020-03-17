Педофила из Севастополя посадят на 13 лет

Пресс-служба городской прокуратуры сообщила, что доказана вина мужчины, который «совершал в отношении несовершеннолетних 2007 и 2008 года рождения развратные, а также иные действия сексуального характера» и «предлагал потерпевшим алкогольные напитки».

Его приговор оставили без изменений, и злоумышленник отправится на 13 лет в колонию строгого режима.