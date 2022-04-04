Педофила из Кузбасса приговорили к заключению за изнасилование

53-летнего жителя Кемеровской области приговорили к заключению за изнасилование несовершеннолетней девочки. Кроме того, злоумышленник создал порно-ролики с участием ребенка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Преступник много времени общался с матерью пострадавшей и таким образом втерся ей в доверие. Он часто приглашал ее и несовершеннолетнюю к себе в гости.

«Мужчина, воспользовавшись малолетним возрастом девочки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Через несколько дней девочка рассказала о поведении мужчины матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

На его телефоне полицейские обнаружили материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетей. Злоумышленника приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.