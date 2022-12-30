Криминал 30 декабря 2022, 13:44 Педофила из Екатеринбурга приговорили к 20 годам заключения

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В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 60-летнего педофила, который надругался над подростками. Об этом написал URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области.

Мужчина пытался скрыться от правоохранителей в Каменске-Уральском. Ранее он уже был замешан в подобных преступлениях.

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Обвиняемому присудили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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