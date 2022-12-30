Криминал 30 декабря 2022, 14:39 Педофила из Чувашии приговорили к сроку за изнасилование школьницы

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Жителя города Чебоксары Республики Чувашии осудили за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступление мужчина совершил 5 мая. На улице он заметил 14-летнюю школьницу. Злоумышленник схватил девочку за руку, утащил за остановку общественного транспорта, где повалил на землю и изнасиловал.

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Случившееся застали проезжавшие мимо супруги. Они попытались задержать педофила, но он покинул место происшествия. Тогда они обратились в полицию. Силовики задержали нападавшего по горячим следам. Насильника приговорили к заключению сроком на восемь лет.

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