Педофила и убийцу маленькой девочки осудили в Магадане

Суд Магадана признал 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, надругательстве над телом и действиях сексуального характера по отношению к четырехлетней малышке. Мужчина получил 24 года лишения свободы.

«Процесс шел в закрытом режиме. Суд признал Скамрова виновным в четырех особо тяжких преступлениях и приговорил его к 24 годам лишения свободы», — сообщил представитель суда РИА «Новости».

Уточняется, что осужденный только семь лет проведет в тюрьме, остальное время он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Девочка исчезла в мае 2019 года с детской площадки около дома в поселке Снежный под Магаданом. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего. Ребенка разыскивали в поселке, лесу и в реке Дукча. Экстренные службы вели осмотр окрестностей с вертолета. В поисковой операции участвовали несколько сотен человек. Среди них — полицейские, спасатели и волонтеры.

В итоге внимание правоохранителей привлек ранее судимый за изнасилование Александр Скамров, который снимал квартиру в одном доме с малышкой. Его задержали. На допросе он признался, что выбросил труп в мусорный контейнер рядом с домом. В конце концов тело нашли на свалке. Позже выяснялось, что мужчина изнасиловал ребенка, потом убил и надругался над телом.