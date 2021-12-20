Педофила и его пособницу осудили на Ямале

В ЯНАО перед судом предстал местный житель и его знакомая, которых обвинили в пособничестве и сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщило Ura.ru.

В 2019 году житель Тарко-Сале попросил 19-летнюю девушку найти ему малолетнюю девочку, чтобы вступить с ней в сексуальную связь. Ей удалось подыскать девочку, не достигшую 14-ти лет, и организовать свидание, на котором мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия. Следующие 12 лет осужденный проведет в колонии строго режима. Его пособницу суд приговорил к трем годам колонии общего режима.