Педофил задержан за совращение подростка в Петербурге

Ранее судимый и задержанный в мае за развращение и изнасилование несовершеннолетних мужчина с ноября 2020 по май 2021 года совершил еще одно преступление. Он совратил 13-летнего подростка. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На него завели еще одно уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Собеседник агентства уточнил, что ранее на задержанного заводили семь уголовных дел по аналогичным статьям: развращение, половое сношение и изнасилование детей и подростков.