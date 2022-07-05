Педофил в Мурманской области изнасиловал мальчика и утопил его в ванне

Трагическая история произошла в городе Мончегорске Мурманской области. Педофил проник в квартиру, где в этот момент находился мальчик без родителей, изнасиловал и утопил ребенка в ванне.

Знакомая семьи рассказала «360», что для матери ребенка это событие стало страшным горем, как и для всего города.

«У нас тут все друг друга знают. Мама в шоке, она не готова ни с кем общаться, для нее это невосполнимая потеря», — сообщила она.

По словам женщины, погибший ребенок летом окончил первый класс. Сама семья являлась благополучной и проживала в тихом и спокойном доме рядом с поликлиникой, которая является проходимым местом.

«Не знаю, как он мог открыть кому-то дверь. Около дома много машин приезжает и уезжает, скорее всего, подозреваемый мог попасть на видеорегистраторы, но это дело полиции», — добавила знакомая семьи.

Согласно ее версии, мама не могла дозвониться до ребенка, после чего отправилась в обеденный перерыв домой и обнаружила его тело в ванной комнате.

Трагическая гибель ребенка стала не первым испытанием, выпавшим на долю матери, сообщила знакомая. Всего полгода назад она похоронила супруга, который разбился в автокатастрофе.

Брат потерявшей ребенка мамы отказался давать комментарии на эту тему, заявив о готовности разговаривать только с сотрудниками Следственного комитета.

СК по Мурманской области сообщил «360», что в интересах следствия комментарии на указанную тему будут позже.

По данным Telegram-канала SHOT, мама погибшего исключила вероятность того, что в преступлении замешан кто-то из знакомых семьи.