Педофил сбежал из психбольницы в Новгородской области

Пациент Валдайской психоневрологической больницы (Новгородская область) сбежал из учреждения. Туда его направили на принудительное лечение за сексуальное насилие над ребенком.

«27 октября 2019 года из медицинского учреждения в поселке Короцко Валдайского района совершил побег находящийся на принудительном лечении 29-летний мужчина», — сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

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Ранее суд Санкт-Петербурга отправил сбежавшего на лечение в психбольницу за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

СК начал доследственную проверку по факту халатности сотрудников лечебного учреждения.

Следователи сейчас опрашивают персонал психбольницы, выясняют обстоятельства побега мужчины, а также изучают порядок охраны на территории. После этого сотрудники ведомства дадут оценку действиям медперсонала и охранникам учреждения.