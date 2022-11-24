Криминал 24 ноября 2022, 14:18 Педофил получил 19 лет лишения свободы в Астраханской области

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Суд приговорил педофила из Астраханской области к 19 годам тюрьмы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-центр регионального СУ СК России.

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По данным следствия, мужчина заманивал к себе домой детей младше 12 лет и совершал в их отношении действия сексуального характера. В результате пострадали восемь несовершеннолетних. Правоохранители доказали 38 подобных эпизодов. Злоумышленник отправился в тюрьму.