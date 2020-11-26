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    26 ноября 2020, 12:05

    Молодой человек переоделся в девочку и изнасиловал мальчика в Уфе

    Дарья Бунякова

    Сотрудники полиции задержали у Уфе молодого человека, подозреваемого в изнасиловании мальчика. Парень не только совершил действия сексуального характера, но еще и ограбил свою жертву.

    «По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Насильственные действия сексуального характера“ и статьей „Грабеж“, задержан 22-летний мужчина без определенного места жительства», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

    Молодой человек переоделся в девочку и изнасиловал мальчика в Уфе | Изображение 1
    Источник фото: СУ СКР по Республике Башкортостан

    Следователи установили, что 15 ноября молодой человек изнасиловал мальчика на лестничной площадке одного из домов в Демском районе Уфы. Он забрал у школьника деньги и мобильный телефон, а затем убежал. За помощью к полицейским обратилась мать мальчика, когда узнала о преступлении.

    Правоохранители осмотрели подъезд и отдали на экспертизы изъятые улики. Кроме того, были изучены записи с камер видеонаблюдения и допрошены очевидцы. Следователи составили фоторобот, установили личность подозреваемого и задержали его.

    Сейчас с молодым человеком продолжают работать полицейские. Они выясняют все обстоятельства и детали преступления. По словам очевидцев, парня несколько раз видели в женской одежде. Он представлялся разными именами и просил обращаться к себе как к женщине, пишут СМИ.