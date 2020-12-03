Педофил изнасиловал двух девочек в Санкт-Петербурге

В полицию обратилась мать одной из девочек с заявлением на своего бывшего мужа. По ее словам, он изнасиловал ее малолетнюю дочь. Также его подозревают в изнасиловании его собственной 15-летней дочери. Полицейские задержали мужчину и поместили его в следственный изолятор.