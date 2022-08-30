Педофил изнасиловал девочку и выбил ей все зубы

Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку в Омской области. Он не только надругался над своей жертвой, но и выбил ей все зубы. Как стало известно «360», сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

На девятилетнюю девочку напали в поселке Новоомском. Вечером 28 августа в региональное управление МВД обратился фельдшер скорой помощи. Он сообщил правоохранителям об изнасиловании ребенка. По данным Минздрава Омской области, состояние девочки стабильное. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Региональный Следственный комитет завел уголовное дело. Полицейские распространили ориентировку на Сергея Бояркина 1976 года рождения. Мужчина был одет в строительную одежду черного цвета.

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Как уточнил «Город 55», сейчас девочка находится в реанимации. Педофил выбил ей все зубы и нанес другие тяжелые травмы. Сейчас правоохранители продолжают разыскивать насильника.