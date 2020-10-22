Педагогу и директору центра в Лобне, где при взрыве снаряда погиб школьник, избрали меру пресечения

Педагогу и директору досугового центра в Лобне избрали меру пресечения после того, как ребенок умер от взрыва снаряда времен ВОВ. Их подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, которые привели к гибели школьника.

Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. Она рассказала, что судебное заседание для избрания меры пресечения подозреваемым состоялось 22 октября. Следствие просило суд заключить под стражу педагога дополнительного образования и директора центра. Их подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

«По итогу судебного заседания судом принято решение об избрании в отношении педагога меры пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении директора центра — подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пояснила она.

По данным следствия, 20 октября в Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования. В этот момент где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон пушки «ШВАК» времен Великой Отечественной войны. От полученных травм школьник скончался.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по региону осмотрели место происшествия. Для этого они привлекли инженеров-взрывотехников. Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз: судебно-медицинскую, взрывотехническую, а также баллистическую на предмет боеготовности изъятого оружия.

«Следствием будет внесено представление в органы полиции на предмет недостаточного контроля со стороны участковой службы в сфере оборота оружия. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия приведшие к трагедии», — заключила Врадий.