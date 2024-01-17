Криминал 17 января 2024, 04:19 Педагогов якутского интерната обвинили в истязании детей СК: дело об истязании детей завели против педагогов интерната в Якутске Freepik

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Следователи возбудили уголовное дело об истязании воспитанников специальной школы-интерната для неслышащих в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.

По версии следствия, жертвами педагогов стали две воспитанницы интерната 2003 и 2011 годов рождения. Первой они причиняли физические и психические страдания в период с 2009 по 2017 год, второй — с 2022 по 2024 год.

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Якутская коррекционная школа-интернат для неслышащих детей оказалась в центре скандала летом 2023 года, когда одна из педагогов записала видео, на котором воспитанники жаловались на постоянные унижения и оскорбления со стороны другой учительницы.

В октябре 2023 года Октябрьский суд Новосибирска арестовал двух воспитательниц частного детсада, которых обвинили в жестоком обращении со своими подопечными. По данным следствия, женщины систематически избивали и истязали дошкольников. От их рук пострадали 10 детей.