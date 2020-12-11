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    11 декабря 2020, 11:24

    Педагога задержали за сексуальное насилие над девочкой в Москве

    Дарья Бунякова

    Столичные правоохранители задержали педагога дополнительного образования одной из школ. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над ученицей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Москве.
    Педагога задержали за сексуальное насилие над девочкой в Москве

    Следователи выяснили, что в период с сентября по декабрь 2020 года педагог занимался сексуальным насилием над малолетней девочкой. Ученица обо всем рассказала родителям, которые сразу же обратились за помощью в полицию.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе предварительного следствия фигурант будет проверен на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений», — отметили в пресс-службе.

    На задержанного педагога завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следователи планируют ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Сейчас все обстоятельства преступления продолжают устанавливать.