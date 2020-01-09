«Находят новые болячки, чтобы оформить кредиты». Пациенты столичной клиники обвинили ее персонал в мошенничестве

Один из столичных медцентров обвиняют в мошенничестве. Более 400 его пациентов после обращения в клинику получили огромные банковские долги. По словам пострадавших, их обманули и навязали кредиты на лечение. Администрация медцентра вину отрицает. В ситуации разбирался корреспондент «360».

В первый рабочий день 2020 года Юлия Смирницкая была вынуждена отпроситься у начальства. В очередной раз она приехала в медцентр, где, по словам женщины, ее обманули — навязали несколько кредитов. В общей сложности сумма составила почти полмиллиона рублей. Но администрация клиники уверяет, что разгневанный человек — не их пациент.

«Я просто не понимаю цель его третьего визита, потому что в первый и второй раз объяснила, что договор заключен не с нашей компанией», — сказала Карина Султанова, представитель медцентра.

Источник фото: телеканал «360»

Действительно, центр, где Смирницкая заключила договор, закрылся. Казалось бы, причем тут клиника на Новом Арбате? Юлия уверена — это филиал известной на всю страну клиники «ГлобалМед». Несколько ее подразделений самоликвидировались, а в их офисах открылись новые здравницы с другими названиями. Но только персонал и оборудование — те же. И принцип работы одинаковый.

«Я очень хотела от них отказаться, они звонили. Говорили: «Приходите, посмотрите и уйдете спокойно». Там не все люди с медицинским образованием, а вот мошенническое образование -это хорошо поставлено», — пожаловалась Юлия Смирницкая.

Источник фото: телеканал «360»

Среди пострадавших и Наталья Самохина. Пенсионерка хотела поправить здоровье — «клюнула» на бесплатную диагностику. В результате обрела обязательства перед банком.

«Каждый месяц проходит диагностика, они следят за ходом лечения и находят новые болячки, чтобы оформить новые кредиты. И это постоянно», — отметила Наталья Самохина.

Источник фото: телеканал «360»

Схема работы подобных центров одинакова по всей стране. Сначала предлагают бесплатные процедуры и консультации, а потом кладут на стол договор, но только не оказания медицинских услуг, а кредитования. Позже клиника закрывается, а пациент остается должником.

«Доказать это можно, люди друг друга знают. Мы не просто так спросили, придет ли девушка дать показания в суде, тогда все будет понятно и судье. Данные компании между собой могут быть аффилированы через руководство, через сотрудников, через кого-нибудь», — отметил юрист Алексей Маленков.

Источник фото: телеканал «360»

Карина Султанова, представившаяся нам администратором медцентра, согласилась прийти на судебный процесс, если ее вызовут. Юлия Смирницкая, к слову, мать ребенка-инвалида, надеется, что, объединившись с другими пострадавшими, сможет доказать, что она стала жертвой мошенников. Вместе с тем данной историей занимаются полицейские. Возбуждено уголовное дело. В списке пострадавших — более четырехсот человек.