Пациентка умершего лжехирурга Алены Верди перенаправит свою претензию клинике

Признанная потерпевшей по делу лжехирурга жительница Краснодара Александра Асиреева сообщила, что может перенаправить свои претензии к руководителям клиники, в которой работала Алена Верди. Пострадали пять человек, одна пациентка умерла от острого геморрагического шока

Об этом Асиреева сообщила РИА «Новости», но не уточнила, какого характера будут претензии, уголовного или гражданского.

«Если это будет возможно, мы будем предъявлять претензии директору и главному врачу клиники, где она работала ранее, где она нас оперировала… За весь ущерб, который я в течение трех лет терпела, хотела бы, чтобы кто-то за это ответил. У нас же есть еще такое понятие, как сроки давности, действуют они, нет, ещё будем разбираться с этим», — рассказал агентству Асиреева.

Адвокат Андрей Таран, представитель еще одной потерпевшей Анастасии Исмаиловой, заявил, что пока не обсуждал со своей клиенткой дальнейшие действия. Но уточнил, что до смерти Верди гражданский иск подан не был.

«Если была бы установлена вина клиники, то часть исковых требований обращалась бы на клинику. Должно было быть справедливое решение. А вешать всё на Алену… Понимаете, там не было вендетты какой-то, и потерпевшая большей частью расстроена произошедшим», — сообщил агентству Таран. По его мнению, взыскать деньги с близких Алены Верди, скорее всего, не получится.

Уголовное дело против Алены Верди, не имевшей медицинского образования, но делавшей пластические операции, было возбуждено весной 2019 года. Ей грозил срок до шести лет тюремного заключения. Было также возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя в отношении директора клиники, в которой работала псевдо-доктор.

15 июня стало известно, что Верди скончалась. Следственный комитет инициировал доследственную проверку.