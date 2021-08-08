Пациентка пожаловалась на брошенного и голодного ребенка в грязной палате. Следователи начали проверку

В Волгограде разгорелся скандал после публикации видео с ребенком, запертым в палате в детской больнице. Сейчас в случившемся разбирается СК.

Запись, на которой маленький мальчик находится один в больничном боксе и возит по полу грязную простынь, пытаясь убрать за собой, опубликовали родители других детей.

Ночью следователи провели осмотр палаты и выяснили, что двухлетний мальчик был госпитализирован 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого момента мать оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей весело проводить время и пить. При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал, уточнили в ведомстве.

Сейчас проверка продолжается, чтобы установить «объективную картину произошедших событий». Будет дана оценка сведениям, которые распространялись в СМИ и соцсетях.

Женщина, которая сняла мальчика на видео, заявляла, что ребенка неделю держат взаперти, никто за ним не ухаживает, не меняет горшки и памперсы. Более того, еду и воду ему тоже почти не дают, чтобы он реже ходил в туалет.

«За ребенком никто не смотрит совершенно. Он сам по себе, он весь в фекалиях. Здесь врачи за детьми вообще не смотрят», — возмутилась женщина. Ее слова привел сайт kp.ru.

Брошенный мальчик постоянно плачет и стучится в стекло, зовет маму. К нему не пускают родителей других детей, которые хотели бы помочь, но это чужой ребенок.

«Нам медсестры говорят: „Это не ваше собачье дело, не лезьте“», — добавила она.

Уполномоченный по правам человека по Волгограду Нина Болдырева в комментарии изданию «Подъем» заявила, что никаких нарушений в обращении с мальчиком нет. Омбудсмен добавила, что мать ребенка уже положили в палату вместе с ним.

«Ну ребенок в больнице обкакался, а дома у людей дети не плачут, по полу кал не размазывают?» — поинтересовалась Болдырева.

По ее мнению, пациентам, которые подозревают персонал в халатности, нужно запретить снимать «сомнительные видео». Если есть основания — звоните в полицию, считает она.

«Вообще-то, вас положили со своим ребенком и нужно соблюдать режим пребывания в больнице», — заключила омбудсмен.