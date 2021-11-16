Пациентка погибла от рук косметолога в Тюмени

В Тюмени 29 сентября этого года дома у 52-летнего косметолога умерла 46-летняя пациентка. Неизвестно, какие услуги она получила. Следователи уже выяснили, что у оказавшей их женщины не было медицинского образования и лицензии на работу косметологом.

Как сообщил тюменский Следком, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В Тюмени по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлекших смерть женщины, возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Тюмени», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ведется следствие.

В апреле 2021 года в Луховицах после посещения салона красоты скончалась пациентка, сделавшая лифтинг лица (мононити). Оказавшая услугу врач сообщила, что женщина скрыла от нее наличие хронических заболеваний, которые могли вызвать анафилактический шок. Специалист подтвердила, что клиентка подписала информированное согласие. У врача есть диплом об образовании и лицензия на оказание услуг косметолога.