Женщина в Москве обвинила врача в сексуальных домогательствах во время процедуры, проходившей под наркозом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, случай произошел в одной из частных московских клиник. Туда 24-летняя гражданка Казахстана обратилась для проведения колоноскопии, которая проходила под наркозом.

Сразу после пробуждения женщина заметила, что сотрудник клиники домогался ее, пока она была без сознания. Правоохранители уже проводят проверку. Они побеседуют с врачом, которого обвинила пациентка.