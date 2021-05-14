Пациентка медцентра Якутска избила врача за просьбу дождаться очереди

Пациентка медицинского центра в Якутске избила врача женской консультации. Причиной стало то, что доктор попросила женщину дождаться своей очереди. МВД уже начало проводить проверку.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, случай произошел в женской консультации Центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Агрессивная пациентка зашла в кабинет врача и потребовала дать ей направление на анализы. Однако медик попросила женщину успокоиться и подождать, когда она закончить принимать другую пациентку. Также ей было предложено обратиться к старшей акушерке.

«В ответ на это последовала нецензурная брань, а далее женщина ударила врача в лицо картой пациентки и органайзером для канцелярских принадлежностей нанесла удар по голове», — сказано в сообщении ведомства.

Гинеколога госпитализировали на машине скорой помощи. Все побои зафиксированы, сейчас она находится на больничном. Врач подала заявление на нападавшую.

Региональное управление МВД начало проверку по факту случившегося, собирается материал по делу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.