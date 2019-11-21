Пациент рассказал об ужасах ПНД под Воронежем, но соцзащита все опровергла. Кому верить?

Пациент психоневрологического интерната в поселке Рамонь Сергей Фатенков, который в соцсетях рассказал об ужасных условиях жизни там, вернулся домой. Об этом он сообщил «360». В свою очередь, в департаменте социальной защиты Воронежской области опровергли нелицеприятные заявления мужчины об интернате.

«Написал жалобу журналистам, общественникам, и поэтому меня отпустили. Экспертиза подтвердила, что я болен», — рассказал Сергей. Он добавил, что у него диагностировали шизофрению.

Ведущий консультант департамента соцзащиты области Наталья Тужикова подтвердила, что мужчина уехал домой. Однако Тужикова считает, что дело тут не в общественном резонансе — руководству учреждения удалось договориться с его мамой. Хотя изначально, по ее словам, женщина не была готова забрать сына.

«Он хотел домой, его мама вчера забрала. Он уже вчера был дома. Он дееспособный. Но естественно, у граждан, которые проживают в наших учреждениях, есть определенные особенности здоровья», — отметила она.

Фатенков рассказал «360», что ему не нравится в интернате.

Ужасные условия. Кормят плохо, туалетную бумагу не дают. Раз в полгода дают один рулон на человека. Зубную пасту не дают вообще. Зубы у всех гнилые. Все запрещают делать. Свет в палате нельзя включить, чайник самому нельзя включить Сергей Фатенков.

По его словам, чтобы что-то сделать, пациенты должны позвать на помощь санитарок. Кроме того, он отметил, что в учреждении отбирают паспорта и телефоны.

«Из съедобного — там банан дают и пол-апельсина два раза в неделю. Сосиски и яйца дают. Съедобно. А все остальное — борщи, каши — это невкусно. Как помои на вкус. Туалет работает два дня, потом на неделю его закрывают, потому что там нету канализации», — добавил Сергей.

Что касается персонала, то по утверждениям Фатенкова, он там разный.

«Большинство персонала безразличны [к пациентам]. Есть те, кто помогает людям. Есть, кто оскорбляет, кричит. Один раз, я видел, ударили человека, но не сильно», — резюмировал мужчина.

По его словам, главная несправедливость состоит в том, что в интернате содержат полностью здоровых людей. Якобы туда их сдали родственники «за квартиру». По его мнению, другие здоровые люди — это воспитанники детдома, которых оттуда «автоматически» перевели в интернат.

Наталья Тужикова, в свою очередь, опровергла слова мужчины.

Кормят там как положено. Все там нормально. Что касается зубной пасты, то есть граждане, которые в силу своих особенностей… Паста хранилась не у них лично, а хранилась у медсестер, санитарок Наталья Тужикова.

По ее словам, персонал выдает пасту днем и вечером, когда пациенты должны чистить зубы. Также она назвала неправдой то, что люди не могут днем лежать на кроватях. Ранее в соцсетях Сергей написал, что больные вынуждены лежать прямо на улице, поскольку днем в учреждении им не разрешают отдыхать.

Из Facebook Сергея Фатенкова

«Он жил в учреждении с декабря 2018 года. До этого у него никаких претензий не было», — заметила Тужикова.

Она подчеркнула, что мать Сергея довольна интернатом, ей нравится персонал и то, как он относится к проживающим. При этом мама, по словам Тужиковой, никогда не видела сына голодным. Она рассказывала, что когда привозила ему гостинцы, он не набрасывался на еду.