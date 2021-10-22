Пациент набросился на врачей в Томске

Пьяный житель села Парабель Томской области набросился на сотрудников скорой помощи. Мужчина вел себя неадекватно, находясь сначала в травмпункте, а после в карете скоро помощи. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента.

«В приемный покой Парабельской районной больницы обратился нетрезвый 21-летний мужчина с раной руки. Его осматривала женщина-фельдшер. Он начал вести себя агрессивно, оттолкнул женщину, повредил дверь и ушел из отделения», — рассказали в ведомстве.

После того, как мужчина вышел из больницы, ему стало плохо и он потерял сознание. На место происшествия прибыла скорая помощь и забрала пострадавшего. Проснувшись в карете, мужчина ударил фельдшера ногой, повредил оборудование и дверь машины, разбил стекло и вышел из авто. Медики вызвали полицию, сотрудники органов задержали злоумышленника.