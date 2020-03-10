    10 марта 2020, 14:51

    Пациент изрезал ножом-кредиткой лицо охраннику больницы в Санкт-Петербурге

    Ирина Нагайникова

    Мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на охранника петербургской больницы. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    В ночь на 10 марта в Александровскую больницу Санкт-Петербурга доставили 35-летнего жителя Кирова. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

    Его поместили в одну из палат учреждения, однако он стал сопротивляться осмотру и устроил конфликт с медиками.

    Когда в происходящее вмешался охранник, пациент выхватил складной нож, замаскированный под кредитную карту. 28-летний сотрудник охраны получил несколько резаных ран лица и ушей. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести.

    Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.