Пациент изрезал ножом-кредиткой лицо охраннику больницы в Санкт-Петербурге

В ночь на 10 марта в Александровскую больницу Санкт-Петербурга доставили 35-летнего жителя Кирова. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Его поместили в одну из палат учреждения, однако он стал сопротивляться осмотру и устроил конфликт с медиками.

Когда в происходящее вмешался охранник, пациент выхватил складной нож, замаскированный под кредитную карту. 28-летний сотрудник охраны получил несколько резаных ран лица и ушей. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.