Пациент больницы в Петербурге устроил поножовщину в реанимации. Есть пострадавшие

Невменяемый пациент Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге напал на двух пожилых пациенток реанимации с хирургическим инструментом — троакаром. Женщины получили ранения.

«У них поверхностные раны, чувствуют себя нормально», — сообщили агентству «Росбалт» в пресс-службе больницы.

ЧП произошло ночью 7 июня. Страдающий от цирроза печени мужчина выкрал троакар — трубку, в которую вставляют стилеты — и атаковал 61-летнюю и 59-летнюю пациенток реанимации. Он ранил обеих женщин в живот. Вторая получила еще повреждение колена.

Полицейские приехали в больницу и установили личность нападавшего. Им оказался 42-летний безработный. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства того, что произошло в Елизаветинской больнице. Мужчина в невменяемом состоянии продолжает лечение под пристальным вниманием врачей.