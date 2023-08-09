Криминал 09 августа 2023, 17:39 Патрульные задержали закладчика на юго-западе Москвы Мужчину заподозрили в распространении капсул с наркотиками на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Столичные полицейские задержали 47-летнего приезжего, которого заподозрили в распространении закладок с наркотиками на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что мужчина делал закладки с запрещенным веществом. На улицах Кравченко, Марии Ульяновой и на проспекте Вернадского они обнаружили восемь тайников с сотней красно-белых капсул. Экспертиза показала, что в них содержался прегабалин.

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У мужчины изъяли мобильный телефон, где нашли записи для покупателей с указанием местоположения спрятанных наркотиков.

По данному факту возбудили восемь уголовных дел по части 1 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее суд назначил по восемь лет колонии двум жителям Новосибирской области за попытку распространения наркотиков.