Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, хранил дома сотни патронов, пять упаковок селитры и лекарственную настойку «Мухомор». Об этом написал Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, в его квартире еще нашли гвозди, часовой механизм, алюминиевую пудру, весы и Коран.

Галявиев утром 11 мая пришел в казанскую гимназию №175 и открыл огонь из ружья. Жертвами нападения на школу стали девять человек: семеро детей и двое взрослых. 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Спустя восемь минут молодой человек сдался силовикам. На допросе он заявил, что ненавидит всех людей.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. В целях безопасности в столице Татарстана закрыли все школы. В городе объявили траур. Со вчерашнего дня люди несут к школе цветы и мягкие игрушки. Около здания появилось несколько стихийных мемориалов. Погибших от рук казанского стрелка похоронят сегодня. Их тела уже начали выдавать родным. «360» ведет прямую трансляцию от гимназии.