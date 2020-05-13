Пассажиры в Москве ограбили таксиста и получили штраф из-за отсутствия спецпропуска

Двое мужчин дважды за вечер нарушили закон в Москве. В первый раз это произошло, когда они вышли из дома без пропусков. Во второй раз, когда ограбили подвозившего их таксиста. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 12 мая обратился 29-летний водитель такси. Он рассказал, что вечером 11 мая получил заказ: забрать пассажиров из дома №32 на Волгоградском проспекте и отвести их на Щелковское шоссе, в дом №54.

Примерно в 23:22 в его Volkswagen Polo сели двое мужчин. Таксист уже ехал по ТТК в сторону Щелковского шоссе, когда клиенты попросили его отвезти их к станции метро «Лермонтовский проспект». На Рязанском проспекте, после пересечения МКАД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и проверили у всех документы. У одного из пассажиров не было спецпропуска для поездок по Москве.

После этого мужчины опять изменили маршрут и попросили их подбросить до ТЦ «Феникс» на Лермонтовском проспекте. Примерно в 00:30 рядом с заправкой они попросили водителя остановиться. Один из пассажиров хотел занять у него 600 рублей, но тот отказался. Таксист потребовал заплатить ему за поездку.

Однако вместо этого один из приятелей забрал у него 3000 рублей и мобильный телефон. Тем временем второй держал водителя за руки и не давал возможности ответить им. После мужчины вышли из машины и направились в сторону станции метро «Ломоносовский проспект».

Таксист описал грабителей. Один из них был среднего телосложения с черными волосами и длинной бородой. Его рост — примерно 170 сантиметров. Он был одет в куртку и джинсы черного цвета, а также у него была бейсболка. Второй был чуть выше, тоже среднего телосложения, с черными волосами. На нем был спортивный костюм синего цвета, черные кроссовки и панама.