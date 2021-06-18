Двое пассажиров метро Санкт-Петербурга попали в больницу после драки в вагоне. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О конфликте в вагоне поезда, подъехавшего к платформе станции «Приморская», стало известно 17 июня в 22:54. Полицейские опросили двух пострадавших — 22-летнего жителя Ленинградской области и 44-летнего приезжего из Тамбовской области. Они рассказали, что поссорились с тремя неизвестными.

Мужчины попали в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей лица. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения, после происшествия они составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.