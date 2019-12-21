Пассажиров машины расстреляли на трассе в Канаде

Пострадавших доставили в больницу. Мужчина получил серьезные ранения, его госпитализировали. Остальных врачи отпустили домой.

По данным журналиста CBC Toronto Джереми Кона, один из находившихся в машине был ранен в область груди.

Инцидент произошел ночью на шоссе 401, примерно в 40 километрах к северо-востоку от Торонто.

Полиция разыскивает стрелка. Шоссе было частично перекрыто на протяжении 12 часов, в это время офицеры искали улики.

Ранее стало известно о стрельбе в доме престарелых в городе Уэстерли (штат Род-Айленд, США). Огнестрельные ранения получили две сотрудницы комплекса и постоялица 67 лет. Одна из женщин впоследствии скончалась. Стрелявший — 66-летний постоялец дома престарелых — покончил с собой. Его мотивы неизвестны.