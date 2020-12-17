Пассажирку самолета заподозрили в краже смартфона у попутчика

По приземлении лайнера к сотрудникам полиции обратился один из пассажиров. Он рассказал, что во время посадки под кресло упал его телефон, стоимостью более 80 тысяч рублей. Найти на полу он его оне смог.

По информации пресс-службы, гаджет подняла и забрала пассажирка, сидевшая впереди мужчины.

«Установили ее личность. Это оказалась 33-летняя жительница Армавира», — уточнили сотрудники МВД.

Представители правопорядка направились к ней домой. Когда женщина поняла, кто к ней наведался, то выкинула телефон в окно. Следственным отделом линейного управления возбуждено дело по статье УК РФ «Кража». Пока идет расследование, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.