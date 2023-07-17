Криминал 17 июля 2023, 17:07 Пассажирку иномарки задержали за перевоз наркотиков в Санкт‑Петербурге

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В Петербурге пассажирка автомобиля Kia Rio перевозила наркотические вещества, когда ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Подозрительное авто остановили во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция проверила машину в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». За рулем находился 26-летний мигрант, а на пассажирском сидении сидела 37-летняя местная жительница. У женщины обнаружили наркотики весом более 250 грамм. Сама она также находилась в наркотическом опьянении.