Пассажирка ударила ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах
МВД сообщило о задержании женщины, попытавшейся зарезать водителя маршрутки в Чебоксарах
Жительница Чебоксар напала на водителя маршрутки № 43 и ранила его ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, нападение произошло сегодня, около 07:40, на остановке общественного транспорта на улице Фучика.
Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Чувашии
На место происшествия прибыли экипажи ДПС, которые задержали подозреваемую. Также на место была вызвана скорая. Пострадавшему 23-летнему водителю оказали первую помощь и отвезли в больницу.
Предполагаемую преступницу доставили в отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.