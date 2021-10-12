Пассажирка ударила ножом в шею водителя маршрутки в Чебоксарах

Жительница Чебоксар напала на водителя маршрутки № 43 и ранила его ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, нападение произошло сегодня, около 07:40, на остановке общественного транспорта на улице Фучика.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Чувашии

На место происшествия прибыли экипажи ДПС, которые задержали подозреваемую. Также на место была вызвана скорая. Пострадавшему 23-летнему водителю оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Предполагаемую преступницу доставили в отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.