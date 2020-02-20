Пассажирка лишилась 40 тысяч долларов в Шереметьево
Транспортная полиция аэропорта Шереметьево задержала подозреваемых в краже 40 тысяч долларов у пассажирки. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево.
Гражданка Армении обратилась к полицейским. По ее словам, она оставила с 40 тысячами долларов на борту самолета Лос-Анджелес — Москва, сообщил портал «Дни.ру». На месте происшествия сумки не оказалось.
Бортпроводники рассказали, что семейная пара из Еревана, сидевшая рядом с женщиной, оставалась на местах еще некоторое время после ее ухода. Они попали под подозрение.
Когда супругов задержали, женщина ссылалась на плохое самочувствие и с трудом передвигалась. Оказалось, что в ее кроссовках были спрятаны денежные купюры. Остальная часть денег оказалась во внутреннем кармане куртки ее мужа.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.