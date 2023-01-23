Криминал 23 января 2023, 12:00 Пассажира с незадекларированными часами за 3 млн рублей задержали в Шереметьево ФТС России: пассажира из Стамбула задержали в Шереметьево с незадекларированными часами

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Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружил незадекларированные наручные часы, стоимость которых составляет примерно три миллиона рублей, у прилетевшего из Стамбула пассажира. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники остановили мужчину во время досмотра в «зеленом» коридоре. Выяснялось, что пассажир пытался нелегально провезти дорогостоящие наручные часы швейцарской марки Breguet в своем багае.

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Правонарушитель заявил, что купил их для себя в Турции за 823 тысяч лир. По его словам, о не знал о необходимости декларировать дорогой товар.

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Сейчас проводится таможенная экспертиза, по ее результатам могут открыть уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ <…>, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей».