Пассажира с марихуаной и метадоном задержали в Пулково
В петербургском аэропорту Пулково правоохранители задержали пассажира, у которого в сумке оказались запрещенные вещества. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, мужчина привлек внимание сотрудников транспортной прокуратуры эмоциональным поведением. Они обнаружили в сумке пассажира сверток с марихуаной и метадоном. Оказалось, что он купил наркотики для себя и попытался перевезти их во Владикавказ. Правоохранители выяснили, что задержанный уже привлекался к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.