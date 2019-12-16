Пассажира с марихуаной и метадоном задержали в Пулково

По данным издания, мужчина привлек внимание сотрудников транспортной прокуратуры эмоциональным поведением. Они обнаружили в сумке пассажира сверток с марихуаной и метадоном. Оказалось, что он купил наркотики для себя и попытался перевезти их во Владикавказ. Правоохранители выяснили, что задержанный уже привлекался к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.