Пассажир в Подмосковье отказался платить таксисту и зарезал его

Рядовая поездка по Балашихе закончилась для 36-летнего таксиста смертью. Пассажир отказался платить и ударил несколько водителя ножом в шею. Проникающих ран не было, но мужчина все равно не выжил.

Инцидент произошел ночью 14 апреля в Балашихе на улице Кольцевая возле дома № 5. Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался мужчина 1980 года рождения, который живет неподалеку от места преступления. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он нигде не работает и ранее был судим по статьям «Разбой», «Убийство» и «Кража». С места убийства полицейские изъяли окровавленную одежду убитого водителя такси. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».