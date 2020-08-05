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    05 августа 2020, 17:23

    Пассажир убил таксиста и поджег его машину в Пензенской области

    Дарья Морозова

    В Пензенской области задержан мужчина по подозрению в убийстве таксиста и поджоге его автомобиля. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

    По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Тогда пассажир ударил таксиста отверткой в грудь, а затем поджег автомобиль.

    «Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

    Пензенца задержали, его уголовное дело передали в суд.

    Новости SMI.FM