Пассажир убил таксиста и поджег его машину в Пензенской области

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Тогда пассажир ударил таксиста отверткой в грудь, а затем поджег автомобиль.

«Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Пензенца задержали, его уголовное дело передали в суд.