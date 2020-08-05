Пассажир убил таксиста и поджег его машину в Пензенской области
В Пензенской области задержан мужчина по подозрению в убийстве таксиста и поджоге его автомобиля. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Тогда пассажир ударил таксиста отверткой в грудь, а затем поджег автомобиль.
«Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
Пензенца задержали, его уголовное дело передали в суд.