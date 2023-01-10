Криминал 10 января 2023, 16:38 Пассажир такси, убивший водителя ножом в Челябинской области, попытался обжаловать свой приговор

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Житель Челябинской области не менее 56 раз ударил ножом таксиста во время поездки в 2016 году, в результате нападения водитель скончался. Нападавший не согласился с решением суда и подал апелляцию, сообщил «Царьград».

За совершенное убийство мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако преступник с таким наказанием не согласился и попытался обжаловать свой приговор.

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Отмечается, что на днях апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила жалобы осужденного без удовлетворения.

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