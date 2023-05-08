Криминал 08 мая 2023, 14:12 Пассажир рейса Дубай — Москва домогался ребенка во время полета Подмосковный СК начал проверку сообщений о домогательствах в отношении ребенка в самолете РИА «Новости»

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Сотрудники подмосковного СК начали проверку сообщения о противоправных действиях в отношении 14-летнего подростка на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В следственном управлении уточнили, что проверку начали в городском округе Химки после обращения матери ребенка.

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Заявление поступило правоохранителям 3 мая. По словам женщины, во время полета на борту самолета в отношении ее ребенка один из пассажиров совершил противоправные действия. Мужчина сидел рядом с подростком, уточнила мать пострадавшего.

В ходе проверки следователи начали проводить опросы. Местонахождение пассажира уточняется. По итогу СК примет процессуальное решение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что преступление против ребенка совершили на борту самолета «Аэрофлота» во время рейса Дубай — Москва. По данным источника канала, мать ребенка посадила его рядом с незнакомым мужчиной, а сама села чуть дальше.

Злоумышленник начал приставать к ребенку во время полета, засунул руку ему в штаны. А уже по прилете стал звать с собой в туалет.

Мальчик рассказал матери о произошедшем только на следующий день. Она сразу обратилась в полицию.

«360» обратился за комментарием в «Аэрофлот», но на момент публикации перевозчик не предоставил никакой информации о случившемся.